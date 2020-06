Sónia Jesus depressa se tornou uma das concorrentes preferidas dos portugueses no ‘Big Brother’, porém com o passar do tempo a participação tem desiludido alguns espectadores, incluindo os seus fãs.

No Instagram, a pessoa responsável pela gestão da conta pessoal de Sónia fez uma publicação a questionar: "O que acharam desta gala?", e depressa surgiram várias críticas. " A Sónia está a ser uma desilusão"; "Começo a desiludir-me com ela dentro do jogo! Ao início não, mas agora…"; "Alguém da família que lhe mande um avião para ela parar de stressar com as expulsões e voltar a ser divertida! Se continuar assim, vai de vela quando for nomeada" são alguns dos exemplos.

À conversa com Slávia, a vendedora desabafou que está desgastada emocionalmente: "Sinto que não estou a ser humilde", admitiu.



Sónia do 'Big Brother' admite que não está a ser humilde