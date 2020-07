Sónia do 'Big Brother' critica comentadores do programa: "Não é necessário enxovalhar"

Eu não estava lá a fazer nada realmente. Só estava a sofrer. Nunca chorei tanto como neste programa. Foi a nível emocional, não aguentei estar sem as minhas filhas"

Sónia Jesus continua a desabafar publicamente sobre a sua participação no 'Big Brother', após ter decidido abandonar a casa mais vigiada do país no passado domingo.A ex-concorrente do reality show esteve à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua' ao lado de Daniel Monteiro, que foi expulso durante a gala., confessou, voltando a referir a falta que a família lhe fez.

Apesar das fragilidades que sentiu por estar longe do marido, Vítor, e das filhas, Sónia revela agora o que mais lhe custa desde que está cá fora.



"O que me chocou mais foram as situações que foram ditas sobre mim por comentadores", referiu ainda. "Dar opinião sem enxovalhar, diferente. Não é necessário magoar", afirmou.



"Se nós estamos dentro de um programa de televisão onde somos tão criticados por tudo o que dizemos, por tudo o que fazemos, como é que logo a seguir surge um programa que nos critica?", acrescentou, referindo-se ao 'Extra' do programa.



"Podem ter opinião, mas dar uma opinião de uma forma sem enxovalhar, uma opinião diferente. Não é necessário enxovalhar, não é necessário magoar. Eu vi muito pouco, mas o que vi foram as milhares de mensagens que me foram chegadas a dizer: ‘Sónia, olha o que diziam sobre ti. Fizeste bem em sair porque criticam-te por estares lá dentro’", continuou, visivelmente incomodada com todas as críticas de que foi alvo.





, disse a jovem, que se emocionou ao ver os melhores momentos que viveu, que foram exibidos durante a emissão.Recorde-se que, entre os vários comentários à prestação de Sónia no reality shpw, Pedro Crispim nunca lhe poupou as críticas pelos comportamentos que demonstrava.

Foi nesse mesmo 'Extra' do formato da TVI, que Sónia não conteve as lágrimas ao recordar a experiência que viveu.