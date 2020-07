Sónia do 'Big Brother' esclarece polémica após 'ataque' a mulheres brasileiras

"Disse aquilo num contexto de uma conversa. Eu queria dizer que elas são fortes", começou por dizer.



"Eu quero dizer que elas são fortes, como a raça do norte, somos fortes", continuou.



"Quando uso a palavra favela não é de modo algum a criticar. Se soubesse que aquilo me iria prejudicar eu não diria. Não foi em momento algum com a intenção de magoar alguém. Estou de consciência tranquila"

"Fico revoltada a ver estas imagens", disse, realçando também o "enfâse" que o programa deu às imagens.



"Eu queria ser real, queria ser eu. Fervo em pouca água, mas não quero em momento algum magoar alguém", defendeu, sobre alguns comportamentos menos ponderados no formato da TVI.



"Eu não acho que me descontrolei, descontrolei-me a nível emocional. Senti muito a falta de afeto", confessou ainda, mostrando mais uma vez que a grande preocupação era o que a família poderia estar a passar cá fora.



Recorde-se que, a propósito da desistência de Sónia do 'Big Brother', a mãe da ex-concorrente, Esperança, chegou a exaltar-se durante a gala confrontando o apresentador, Cláudio Ramos.

Após alguns dias, Sónia decidiu mesmo sair do programa durante a última gala, no passado domingo.A ex-concorrente do reality show esteve esta manhã à conversa com Manuel Luís Goucha durante a emissão do 'Você na TV', na companhia do marido, Vítor, e esclareceu a situação, admitindo que confessou que julgou que ia ser mais fácil enfrentar o desafio e que foiEntre alguns assuntos, a nortenha quis falar sobre a polémica em torno das mulheres brasileiras que captou as atenções.