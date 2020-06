Sónia do ‘Big Brother’ explode com Noélia: “Estás a fazer de propósito para me irritar”

A casa mais vigiada do país voltou a ser palco de uma discussão. Na manhã desta terça-feira, dia 23 junho, o clima de tensão voltou a instalar-se entre Sónia e Noélia, depois de ontem se terem desentendido.

"Estou tão bem, tão equilibrada e estás a fazer de propósito para me irritar, mas não vais conseguir, sabes porquê? Porque a minha força está cá em cima. E não me respondas, por favor. Ficamos por aqui. Toda a gente está a gostar que esteja bem, equilibrada e com força, mas tu parece que estás a tocar nos pontos para me irritar", atirou a vendedora ambulante.

A concorrente de Vila Nova de Gaia não se ficou por aqui e acusou Noélia de ter falado no facto de ter deixado as duas filhas fora do programa: "Disseste que se tivesses filhos não vinhas para aqui. Não és ninguém para me criticar. Ouviste? Não tinhas que ter dito isso, não gostei", atirou.

A concorrente algarvia negou as acusações e pediu ao ‘Big Brother’ para mostrar as imagens.

Sónia não quis ouvir a concorrente e continuou a gritar: "Estás constantemente a ser desagradável comigo. Não tenho que levar as coisas a bem quando falo contigo uma vez, duas, três. Fazes de propósito para me tirares do sério, chega de seres desagradável comigo porque eu não sou desagradável contigo", afirmou.

Concorrente levantou tom de voz e acusou Noélia de ser desagradável.