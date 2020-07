Sónia do ‘Big Brother’ indignada: “Gozaram comigo, humilharam-me e ofenderam-me”

Após ter decidido abandonar a casa mais vigiada do país, Sónia Jesus continua a tecer fortes críticas aos comentadores do reality show, Pedro Crispim e Ana Garcia Martins, mais conhecida como ‘Pipoca Mais Doce’: "O que mais me incomodou foram os comentários feitos a meu respeito. Não é normal um programa que defende tantas causas e depois permitirem comentários que ofendem pessoas e famílias", começou por dizer à TVGuia.

"Eles são comentadores, não podem dar opiniões que prejudiquem a nossa sanidade mental. É isso que me deixa desconfortável", continuou a vendedora ambulante.

A concorrente de Vila Nova de Gaia falou ainda sobre os comentários de Pedro Crispim: "Vi na segunda-feira (dia 29) o Pedro Crispim mandar beijos para as minhas filhas. Interpretei aquele beijo de forma sarcástica, irónica. Porquê? A minha filha pode ter dito que lhe dava um estalo, mas ela é uma criança inocente. Não vamos aqui criar uma troca de palavras entre adultos e crianças", afirmou.

"Estou-me a sentir mesmo ofendida. Gozaram comigo, humilharam-me, ofenderam-me", realçou à publicação.



Recorde-se que esta já não é a primeira vez que a ex-concorrente critica os comentadores do reality show.