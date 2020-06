Sónia do 'Big Brother' inventou passado de multas e perseguições

Ao longo da estadia na casa do 'Big Brother', Sónia Jesus queixa-se do drama que vive como vendedora ambulante incompreendida e perseguida pelas autoridades, que fiscalizam as atividades económicas locais, uma vez que não dispõe de licença de venda.Segundo a concorrente já relatou, a sua rotina diária resume-se a fugir dos polícias com a carga às costas. Histórias que deixaram os restantes residentes boquiabertos e cheios de pena da sua história de vida em que faz de tudo para sustentar a família.Segundo revista 'TV Guia' que contactou a Câmara Municipal de Gaia, município em que realiza as suas vendas, a história contada não corresponde à verdade.Segundo fonte oficial da autarquia, "referem-nos, explicando como todo o processo se terá desenrolado: "acrescentou a mesma fonte esclarecendo que a mesma já teve a oportunidade de ocupar locais destinados à venda e que a mesma recusou.