Sónia do 'Big Brother' sobre votação dos portugueses: "Fiquei chocada"

Em conversa com Pedro Alves, Sónia Jesus mostrou-se indignada com o resultado das votações dos espectadores para as próximas nomeações.



Esta quinta-feira, Noélia voltou a ser salva pelos portugueses. A empresária algarvia foi a menos votada, com apenas 10% dos votos e já não está em risco de expulsão na gala do próximo domingo.

Ana Catharina, Angélica e Pedro Alves estão nomeados e em risco de abandonar a casa masi vigiada do país.

O gráfico das votações revelou que dois concorrentes estão perto dos 40% dos votos, e um outro com apenas 12%. A jovem de Vila Nova de Gaia admitiu o quanto ficou chocada com a discrepância das votações.

"Quando eu vi aquele gráfico... Aquilo chocou-me. A discrepância, tipo 10, 12, 38, 40%… ", começou por dizer.



"Portanto, estão ali duas pessoas que estão-se a destacar pela negativa, mas porquê? Não devia ser assim, devia estar tudo equilibrado…", atirou a vendedora ambulante.



"Tu podes ser um grande jogador aqui dentro, mas tu passas de bestial a besta muito rápido", desabafou ainda.



Nas redes sociais, foram várias as mensagens que os seguidores do programa da TVI deixaram a criticar Sónia. "Cada um colhe o que planta", "Coitadinha, está a perceber que está do lado errado", "Ela é o melhor exemplo de bestial a besta", pode ler-se.