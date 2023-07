Sónia e ‘Vitó’ trocam beijos em tribunal

01:30

Sónia de Jesus voltou a encontrar Vítor Soares no Tribunal de Bragança e as emoções estiveram ao rubro. A ex-concorrente do Big Brother ficou à porta da sala de audiências e aproximou-se de ‘Vitó’ sempre que conseguiu. Nos poucos minutos em que se cruzaram, mandaram beijos e disseram várias vezes “amo-te”.