Sónia Jesus apresenta o filho mais novo

View this post on Instagram A post shared by Dois às 10 (@doisas10tvi)

Quatro meses depois de ter sido mãe do pequeno Fabian, Sónia Jesus foi convidada do programa 'Dois às 10', da TVI, onde apresentou o filho mais novo.Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do Big Brother recordou o dia em que o filho nasceu, em setembro do ano passado, já depois do noivo, Vítor Soares, ter sido detido: "Foi um misto de emoções. Estava ali sozinha, mas depois tinha o meu filho nos braços. Até àquele momento eu estava focada naquela situação [detenção de Vitó] e o meu filho nasceu, parece que veio iluminar a minha vida, trocar o chip", disse.Ainda sobre o filho, Sónia Jesus diz: "É um bebé com muitas cólicas. Vai dormindo aos pouquinhos. É um chorãozinho. Se este fosse primeiro filho eu não tinha mais nenhum, ele é mesmo birrento. A minha mãe diz que como eu chorei muito na gravidez, agora ele chora".Sobre a relação dos três filhos com o pai, Sónia garante que todas as semanas visita o companheiro com os filhos. Quanto a Vitó e Fabian, a ex-concorrente do reality show acredita que "ele [Fabian] conhece o pai. O pai chega e ele ri-se todo. Faço questão de falar com ele [Vitó] todos os dias, pegamos em fotografias. Não falamos só do pai ao sábado e ao domingo, está presente sempre".Recorde-se que o companheiro de Sónia Jesus foi detido no dia 1 de junho de 2022 por suspeitas de tráfico de droga. Vítor Soares encontra-se em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Bragança, onde aguarda julgamento.