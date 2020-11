Sónia Jesus lança farpas a Diogo: “A Ana Catharina é um camião e ele não tem carta de pesados”

10 nov 2020 • 18:53

Sónia Jesus esteve, esta segunda-feira, dia 9 novembro, à conversa com Leonardo Caeiro, antigo concorrente do ‘Love On Top’ através de um direto no Instagram e a relação entre Ana Catharina e Diogo foi tema de conversa.

A nortenha começou por referir que sempre se deu bem com Ana Catharina: "Estavam aqui a dizer que me dou com a Ana Catharina porque não está com o Diogo. Não, eu sempre me dei bem com a Ana Catharina. Já expliquei que houve uma fase do jogo em que nos afastámos mais, porque eu não gostava de algumas atitudes dela, nem ela das minhas, mas não foi por isso que deixei de gostar dela".

Recentemente, surgiram rumores que deram conta da separação entre os ex-concorrentes do reality show, que nunca chegaram a confirmar a relação amorosa que iniciaram na casa mais vigiada do país. Sónia não hesitou em dizer o que pensa: "Fico muito feliz por a minha amiga ter seguido em frente. Fico muito feliz, porque acho que ela é um camião, por ser gostosa, e o Diogo não tem carta de pesados. Não sei se foi ela, se foi ele (quem terminou a relação). Não faço ideia da história. Não é uma coisa que acrescente à minha felicidade, mas não deixo de estar feliz por ela estar bem, com Diogo ou sem Diogo".