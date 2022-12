Sónia Jesus passa o primeiro Natal sem Vitó

Este será um Natal diferente para Sónia de Jesus. O noivo, acusado de tráfico de droga e detido em Bragança, não tem autorização para passar a consoada em família.Ao comentador do programa ‘Manhã CM’, Léo Caeiro, “um grande amigo do casal”, a ex-concorrente do Big Brother disse que irá manter todas as tradições desta época e que essa noite será passada com os pais e os três filhos, fruto da relação com Vítor Soares: Maiara, de 11 anos, Naísa, de 7, e Fabian de três meses, que nasceu já depois da detenção do pai.

A Léo Caeiro, Sónia de Jesus afirmou estar “tranquila e confiante” para este novo ano que se avizinha e que, até lá, irá manter as visitas semanais ao noivo, sempre na companhia dos filhos.