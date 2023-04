Sónia Jesus quer fazer nova cirurgia estética ao peito Ex-concorrente do ‘Big Brother’ admite que pretende recorrer a procedimentos estéticos depois de ter sido mãe pela terceira vez.

Sónia de Jesus comentou, no seu perfil de Instagram, o facto de a amiga Joana Diniz, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI, ter sido submetida a uma cirurgia estética, e acabou por revelar que quer voltar ao bloco operatório.



"Como assim a minha Joaninha foi fazer uma cirurgia esta semana e hoje já está num restaurante a partilhar comidinha da boa? Mas como é que aquela mulher se aguenta em pé?", questionou, surpreendida, a ex-concorrente do ‘Big Brother’. De seguida, confessou: "Fiz uma mastopexia [levantamento mamário] e quase morri. Mas quero fazer outra, porque o Fabian deu-me cabo das tetas". Sónia quer voltar a ter um peito firme depois de ter amamentado o filho mais novo, Fabian, que tem atualmente sete meses.

Recorde-se que a influencer tem três filhos da relação com Vítor Soares, detido desde junho do ano passado por tráfico de droga. Para além de Fabian, a ex-participante do reality show é ainda mãe de Naísa, de oito anos, e de Maiara, de dez.

