Sónia de Jesus recebe visita da PSP. Descubra porquê

"Estava no Bazar a fazer os meus envios, normal, como estou sempre e, de repente, abrem a porta e quem era? A PSP"

"uma loja de venda online".



, contou e afirma ter explicado aos agentes que o espaço era

"E só vende isto?"

, insistiu a polícia, pedindo também para entrar na loja para ver o espaço e os produtos. "Mas eu conheço a sua cara de algum lado", acrescentou o agente.



Sónia de Jesus afirmou que participou no 'BB' e pode ter sido na televisão que a viu, mas a autoridade terá dito que "não via reality show". Depois de ter "visto tudo", a polícia foi embora.



"Ontem recebi uma mensagem aqui no meu Instagram onde dizia: bazar que está sempre fechado. Eu respondi que não, que estava sempre aberto porque era uma loja online. [...] Não, não é para lavar dinheiro, se calhar é para lavar línguas. As pessoas não têm mesmo mais nada que fazer e só vivem com o mal dos outros", relatou Sónia.



"O meu Bazar é legal. Para quem não sabe, eu tenho empresa aberta. Para quem não sabe, eu estou 100% legal. Até porque à propaganda que faço no meu Instagram, se não estivesse legal, já tinha levado com eles com certeza. Por isso, preocupem-se mais com a vossa vida. Claro que este recado é para quem não tem mais nada para fazer e me deseja mal", acrescentou.



Recorde-se que o noivo da Sónia de Jesus, Vítor Soares, está detido por suspeitas de tráfico de drogas.





