Sónia revela com que concorrente dividia o prémio final se ganhasse o 'Big Brother'

"Eu tirava o que precisava para garantir o futuro das minhas filhas, mas não tinha qualquer problema", afirmou Sónia, que garantiu que era uma pessoa disponível para ajudar quem precisasse, e não abdicava de o fazer.



"Quando nós passamos dificuldades somos assim", disse Soraia, referindo-se à generosidade da companheira da casa mais vigiada do país.



Sónia Jesus surpreendeu ao revelar que se fosse vencedora do 'Big Brother' e levasse o prémio de 50 mil euros para casa, era capaz de o dividir com a colega Soraia.Foi durante uma conversa com Ana Catharina, Soraia e Jéssica que Sónia fez a confissão., atirou Soraia, emocionada com o que a concorrente confessou., disse.