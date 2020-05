Sónia surpreendida com pedido de casamento na gala do 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

O pedido de casamento de Sónia na gala do 'Big Brother'

Sónia Jesus, de 27 anos, foi surpreendida com um pedido de casamento durante a gala do 'Big Brother' deste domingo, 17 de maio.Visivelmente apaixonado, Vítor preparou uma surpresa que levou a concorrente do norte às lágrimas., questionou Vítor.Radiante com a surpresa, Sónia não hesitou na resposta. "Amo-te muito! És a minha vida! Sim, claro que sim!", respondeu Sónia no confessionário, onde recebeu um anel de noivado.

"Sou a mulher mais feliz do mundo, amo-te muito, sabes que és a minha vida, estou tão orgulhosa de ti!", disse a feirante durante a gala.Recorde-se que Sónia e Vítor tem duas filhas Maiara e Naisa, de oito e cinco anos.