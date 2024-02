Sónia Tavares está de luto

Sónia Tavares, de 46 anos, perdeu a sua mãe. A artista informou os seguidores desta perda no seu Instagram.A cantora de 'O Regresso' partilhou numa publicação no Instagram onde mostrou uma mensagem que tinha trocado com a sua mãe, onde as duas falam da morte do cantor David Bowie, que morreu em 2016., escreveu a cantora, que partilhou ainda uma fotografia com a mãe da sua infância.Rapidamente a caixa de comentários da publicação da artista encheu-se de mensagens de apoio., escreveu Maria Rueff., lamentou Ana Bacalhau ou ainda, disse a fadista Sara Correia.