Sónia Tavares revela que já sofreu com uma relação "abusiva"

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, foi convidada de Rita Ferro Rodrigues no 'Elefante de Papel' e fez revelações acerca da sua vida. A cantora e jurada do programa 'A Máscara' (SIC) contou que foi vítima de uma relação abusiva, mas garantiu que esse período mais negro da sua vida a deixou com mais força., contou."Já tinha idade para ter juízo. Vintes e muitos já", começa por dizer. Rita Ferro Rodrigues acabou por completar a frase da convidada. "Quando nos apercebemos já lá estamos".Sónia Tavares afirma que é uma realidade cada vez mais atual.Atualmente, a vocalista dos 'The Gift' está casada com Fernando Ribeiro desde 2017, mas estão juntos há 11 anos. Durante a entrevista, Sónia teceu vários elogios ao marido, com quem tem um filho em comum, Fausto, de sete anos., admitiu.A cantora afirma que se não estivesse casada com Fernando estaria solteira.