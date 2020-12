Soraia Chaves revela que sofreu uma depressão aos 27 anos: “Foi um combate”

Soraia Chaves foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro no seu programa na SIC, na passada sexta-feira. À conversa com a apresentadora, a atriz revelou que sofreu uma depressão quando tinha 27 anos, após o lançamento do filme ‘Call Girl’.

"Estas questões de saúde mental ainda são vistas como um estigma. (…) A minha experiência pessoal diz-me que as pessoas demoram muito tempo a reconhecer um problema por causa da estigmatização dos outros. Vão arrastando um problema que pode ser resolvido", começou por dizer.

A atriz de 38 anos recordou o momento difícil: "Comecei a acreditar que era assim. Tinha momentos de depressão associados à melancolia. Não queria reconhecer que era um problema que podia ser tratado e que eu não era assim".

"Foi um combate. O mais importante é reconhecer, em primeiro lugar, que se tem um problema, partilhar e procurar ajuda", continuou.

A artista deixou ainda um alerta sobre a importância de falar sobre o assunto: "Temos de falar sobre isso e mesmo o próprio Serviço Nacional de Saúde tem de dar mais atenção a isto. As pessoas têm de estar mais abertas para falar sobre este problema, que eu acho que está a atingir a grande maioria da população".