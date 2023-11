Soraia Chaves sensual e desarmante na edição especial 'Máxima - 35 anos'

Soraia Chaves na capa da edição especial da 'Máxima'

Foto: D.R.

17 nov 2023 • 17:05

Vanessa Fidalgo

Soraia Chaves foi uma das convidadas da edição especial impressa da revista 'Máxima', que celebra os 35 anos do título. Voluptuosa como só Soraia Chaves sabe ser numa produção fotográfica exclusiva, frontal e desarmante, a atriz recordou o momento em que ganhou o concurso Elite Model Look (com apenas 15 anos), a sua estreia na representação - como Amélia, no escaldante 'O Crime do Padre Amaro' - dos papéis para as mulheres com mais de 40 anos, da pressão e das redes sociais.



"Foi muito difícil ultrapassar o preconceito de uma modelo que se quer tornar atriz (...) Senti uma discriminação por parte de colegas, de jornalistas - a forma como fui retratada na altura foi preconceituosa - e profissionalmente senti uma forte limitação ao nível de casting. Parecia que todos os trabalhos que me propunham estavam associados a uma mulher que se despisse...", lembrou.





A atriz recorda ainda que teve de aprender a dizer "não" e que isso foi uma pressão constante. ", confessou.Aos 41 anos, a atriz que reconhece que. Quanto à maternidade, Soraia Chaves é resoluta: