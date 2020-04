Soraia Chaves tem crise de pânico no supermercado: "Não consegui. Que medo"

"Missão abortada", escreveu no vídeo que partilhou, já no carro para regressar a casa. "Estou ofogante, precisava de ir ao supermercado e não consegui. Aquelas pessoas todas em fila, não me pareceu seguro. Meu deus, que medo", partilhou ainda Soraia, que, no entanto, não deixou de destacar que as medidas de segurança estão a ser cumpridas: "Estão a manter a segurança claramente. Parabéns. Volto a outra hora".



Depois de partilhar os vídeos, Soraia Chaves confessou que recebeu várias mensagens nas quais os seguidores que a acompanham a alertavam a dizer que estava "a fazer tudo mal" em relação ao uso dos materiais de proteção com que se mostrou.



"A máscara virada ao contrário, as luvas, o cabelo solto, as mãos na cara, a forma como tirei as luvas...", menciona, sobre os erros que lhe apontaram. "Tudo mal feito. Só quero dizer que eu não sou um bom exemplo para ninguém. Não façam o que viram fora de casa".



