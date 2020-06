Soraia do ‘Big Brother’ reage às críticas ao corpo feitas por Pedro Alves

Depois de uma semana marcada pelos comentários de Pedro Alves ao corpo de Soraia, durante a última gala do ‘Big Brother’, no domingo, a concorrente foi confrontada com os vídeos de certos comentários por parte dos seus colegas, especialmente os de Pedro Alves.

Cláudio Ramos quis saber a opinião da concorrente, que se mostrou confusa a princípio, pois não percebeu o comentário do colega. Porém, apesar de ter ficado infeliz com a situação, não se mostrou magoada: "Não é algo que me agrade, realmente aqui dentro nós estamos a comer um bocadinho mais, é normal ganhar algum peso", começou por dizer.

"Se o Pedro acha que estou mais inchada, se calhar até estou", acrescentou ainda.

Também os episódios com Angélica, Sónia e Sandrina foram transmitidos a Soraia.

No que toca à atitude da líder da semana, Angélica, a concorrente afirma não ter gostado: "Relativamente à situação de Angélica, não gostei, porque realmente não tinha almoçado".

O novo apresentador da TVI questionou ainda qual seria a reação de Soraia se tivesse ouvido o comentário de Pedro Alves, ao que a jovem respondeu: "Desvalorizava a situação, se calhar brincava (…) se é isso que ele acha do meu físico, é o que ele acha".

Nas redes sociais, os seguidores não perdoam: "Fora Pedro e Jéssica", "A Soraia finalmente atingiu o limite, foram 35 dias a ser maltratada pela maior parte dos colegas…", "As imagens deveriam ser partilhadas para todos!! Todos deveriam ver estas imagens!! Enfim…" são alguns dos exemplos que se podem ler.