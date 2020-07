Soraia do ‘Big Brother’ recebe avião de Daniel Guerreiro: “Eu estou tão apaixonada”

Depois de ter sido várias vezes acusado de fazer jogo com Soraia, Daniel Guerreiro mostra-se cada vez mais apaixonado pela jovem do Seixal e esta terça-feira voltou a enviar um avião com uma mensagem especial para a concorrente.

"Suh Mel e a Mia chamam-te sereia. DG", podia ler-se na mensagem que sobrevoou a casa da Ericeira.

De imediato, Soraia reagiu à mensagem. "Bonecas, vocês são perfeitinhas… Que esteja tudo bem e maravilhoso com a família inteira. Amor, eu adoro-te muito e tenho muitas saudades tuas. Obrigado pelo avião tão lindo. Estás sempre no meu coração a toda a hora e no meu pensamento", revelou.

Bastante alegre, Soraia corre para os braços de Ana Catharina e Sandrina. "Ó meu deus, eu estou tão apaixonada", disse.

Recorde-se que Mel e Mia são as sobrinhas de Daniel Guerreiro.