Soraia do 'Big Brother' revela sonho de ser apresentadora de televisão

Soraia foi a grande vencedora do 'Big Brother' e não esconde a felicidade por estar a viver a "concretização de um sonho".A concorrente do reality show revela que quer dividir o prémio de 50 mil euros com a mãe e o irmão, que já garantiu "serem tudo" para ela. Para isso, quer remodelar a casa onde habitam para lhes dar uma melhor qualidade de vida.", afirmou a jovem do Seixal.Além disto, Soraia pretende ganhar visibilidade no mundo da televisão para concretiizar outro sonho:, disse.A mãe da vencedora do programa da TVI, Carmen, também já manifestou o orgulho que sente pela vitória da filha.Além da progenitora, também o companheiro de Soraia,pela grande conquista.