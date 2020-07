Soraia do 'Big Brother' sobre Daniel Guerreiro: "Nunca gostei de ninguém como gosto dele"

Soraia do 'Big Brother' desabafou com os colegas da casa mais vigiada do país sobre o amor que sente por Daniel Guerreiro.A finalista do programa e o ex-concorrente viveram um romance pouco tempo antes do hipnoterapeuta deixar o desafio. Desde então, Soraia não esconde as saudades que sente do companheiro., começa por admitir a jovem., disse, em tom de brincadeira., disse, à conversa com o Diogo, elogiando ose asdo ex-colega, e afirmando ainda que ele, atirou, dirigindo-se à produção.Apesar do romance continuar aceso mesmo à distância, muitos seguidores do formato da TVI continuam a duvidar das intenções de Daniel, mesmo, foram algumas das mensagens. No entanto, muitos apoiam a relação e torcem pelo esperado reencontro., pode ler-se.Esta terça-feira, Daniel Guerreiro voltou a manifestar o apoio a Soraia e enviou mais um avião para a casa da Ericeira com uma mensagem romântica dedicada a Soraia.