Soraia do ‘Big Brother’ surpreende fãs com novo visual e recebe onda de elogios

Soraia foi uma das concorrentes do 'Big Brother' presentes na emissão deste domingo, dia 9 de agosto, do ‘Somos Portugal’ da TVI. A jovem de 27 anos surpreendeu os fãs com um novo visual, que não passou despercebido aos olhos de muitos.

A vencedora do reality show do canal de Queluz de Baixo optou por fazer extensões e entrelaçar o cabelo. Mais tarde, partilhou o resultado nas redes sociais e recebeu uma onda de elogios.

"Que linda", "Amei as tranças", "Adoro o novo penteado" ou "Estás linda, fica-te bem assim o cabelo", são alguns dos elogios que se podem ler na caixa de comentários da namorada de Daniel Guerreiro.

Recorde-se que Soraia foi a grande vencedora do ‘Big Brother’, levando para casa um cheque de 50 mil euros.