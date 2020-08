Soraia é a grande vencedora do ‘Big Brother’: “Estou muito feliz”

A última edição do ‘Big Brother’ terminou este domingo e Soraia foi a grande vencedora. A concorrente do Seixal foi a mais votada pelos portugueses com 31% dos votos, levando para casa um prémio de 50 mil euros.

Assim que soube da novidade, Soraia não conteve a emoção e abraçou Diogo, que ficou em segundo lugar.

Já depois da gala, a jovem de 27 anos utilizou as redes sociais para agradecer aos fãs o apoio que recebeu: "Olá, Mundo! Tenho o meu telemóvel na mão e isto é tão surreal! Quero agradecer a todos vocês por todo o amor, carinho e apoio. Obrigada por me ajudarem a concretizar um sonho, porque sem vocês nada disto seria possível. Assim que puder, irei agradecer a cada um de vocês! Estou muito feliz. Um grande beijinho e Deus vos abençoe", escreveu na legenda do vídeo em que surge a receber o cheque de prémio.

Em segundo lugar, Diogo obteve 28% dos votos, seguindo-se Noélia (14%), Iury (10%), Ana Catharina (9%) e Sandrina (8%).



