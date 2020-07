Soraia em histeria após receber avião de Daniel Guerreiro

Já não é a primeira vez que Soraia recebe um avião de Daniel Guerreiro. Esta terça-feira, dia 28 julho, o ex-concorrente do ‘Big Brother’ voltou a surpreender a amada.

"No final, o amor vence sempre. My Love (meu amor). DG", podia ler-se na mensagem no avião que sobrevoou os céus da Ericeira.

De imediato, Soraia entrou em histeria e emocionou-se com a mensagem do hipnoterapeuta.

"Obrigada amor. Adoro-te, és maravilhoso, és tudo. Ai que saudades, estou tão feliz. Adoro-te boneco", afirmou.

De seguida, Soraia dirigiu-se aos colegas da casa e manifestou o que sente por Daniel Guerreiro. "Ele é tão maravilhoso. Ele faz-me tão feliz", disse, emocionada.



Veja aqui o vídeo:

Concorrente do Seixal mostrou-se feliz com a surpresa.