Soraia Moreira mostra todas as imperfeições do seu corpo

Soraia Moreira tornou-se conhecida após a sua participação no 'Big Brother', onde foi vencedora do reality show. Sempre mostrou a realidade do seu corpo e nunca deixou de exibir nada ao seu público nas redes sociais.

A ex-concorrente do reality show partilhou recentemente um vídeo do seu corpo para falar de "amor-próprio", onde exibiu todas as imperfeições, e fez questão até de as identificar.

"Se tornarmos o amor-próprio ou a aceitação do nosso corpo algo condicional, a verdade é que nunca seremos felizes com nós mesmos. A realidade é que os nossos corpos estão constantemente em mudança. E nunca permanecerão exatamente os mesmos", começou por dizer.



"Se basearmos o nosso valor em algo que está em constante mudança quanto os nossos corpos, estaremos para sempre numa montanha-russa emocional de obsessão e vergonha do nosso corpo. Estou numa jornada para me tornar mais saudável enquanto me amo, independentemente da aparência do meu corpo. Amar-me por quem eu realmente sou, essa é a verdadeira felicidade ", referiu.



Quem não ficou indiferente a esta publicação foi Daniel Guerreiro, que fez questão de reagir, mostrando-se orgulhoso: "Orgulhoso de ti, do teu esforço, dedicação e jornada. Parabéns meu amor". Recorde-se que os dois conheceram-se no reality show e desde aí mantém uma relação.