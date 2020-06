Soraia recorda em lágrimas acidente dramático

Soraia foi desafiada pelo 'Big Brother' a recordar um momento difícil que viveu na infância, no âmbito do Dia da Criança, celebrado na passada segunda-feira.



"Tive vários momentos na minha infância que não foram os mais felizes, mas não estou preparada para falar disso aqui", começou por dizer.





, começou por contar, sem conseguir conter as lágrimas.Levada pela avó de uma colega até ao local do acidente, Soraia afirma que foi aí que percebeu o que tinha acontecido., desabafou., contou, revelando que o irmão partiu a perna no aciente.Além de Soraia se ter desfeito em lágrimas, deixou algumas colegas também a chorar, sensibilizadas com o que ela contou, como Noélia ou Sónia.Recentemente, a concorrente do reality show da TVI recebeu um avião com um alerta da mãe, aconselhando-a a não se envolver com o colega Daniel Guerreiro , por quem se tem mostrado interessada. No entanto,