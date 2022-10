"Sou gay": Casillas incendeia as redes sociais

01:30

Vanessa Fidalgo

Foi um domingo atípico no mundo do futebol. Muitos dos utilizadores do Twitter depararam-se este domingo com uma surpreendente mensagem de Iker Casillas em que, supostamente, assumia a homossexualidade, e outra de Puyol, a corresponder-lhe. Algumas horas depois prevaleceu a versão de que tudo não passou de um ataque de piratas informáticos.









“Espero que me respeitem: sou gay. Feliz domingo”, leu-se numa publicação de Casillas feita ao início da tarde deste domingo e que rapidamente somou partilhas, ‘likes’ e reações. Uma delas era a de Puyol: “É hora de contar nossa história, Iker.”

Houve quem ficasse na dúvida e desde logo se alvitrou a hipótese da conta ter sido ‘hackeada’. Pouco depois, Casillas, que chegou a vestir a camisola do FC Porto e que foi casado com Sara Carbonero, confirmou essa mesma versão. “Conta ‘hackeada’. Por sorte tudo em ordem. Peço desculpa a todos os meus seguidores. E, claro, peço mais desculpas à comunidade LGBT”, escreveu.





Só que a justificação não convenceu a comunidade gay, que teceu duras críticas aos jogadores. Josh Cavallo, um dos primeiros futebolistas a assumir-se homossexual, considerou a troca de mensagens “desrespeitadora”.