"Sou mais bonita desde que apareceste": Carolina Deslandes vive nova paixão

Carolina Deslandes partilhou uma fotografia apaixonada com Jêpê

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Deslandes está novamente apaixonada e quis gritá-lo ao mundo.Nas redes sociais, acabou por terminar com as especulações e assumir o namoro com o músico Jêpê. "Fazes-me acreditar que sou bonita, acabada de acordar e despenteada. Dizes que só agora é que começou a vida e eu achar que já não tinha tempo para nada. Somos melhores amigos, e somos namorados, dedos entrelaçados e cruzamos escovas de dentes. Fazes-me acreditar que sou bonita, eu sou mais bonita desde que apareceste", declarou-se a cantar, num vídeo em que pediu aos seguidores para identificarem alguém que os fizesse sentir bonitos.Carolina identificou o novo namorado. Entretanto, Jêpê também assumiu a paixão ao divulgar online uma fotografia de Carolina Deslandes com a imagem de um coração vermelho.Carolina Deslandes e Jêpê deixaram pistas de que se tinham apaixonado em maio, ao partilharem fotos em clima de romance. Em agosto, a cantora apagou-as.