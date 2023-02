Substituição de Santiago Lagoá gera polémica Idevor Mendonça é a nova contratação da TVI.

Idevor Mendonça é a nova contratação da TVI. O apresentador, que trabalhava há seis anos na RTP, em programas como ‘Aqui Portugal’, ‘Domingo à Tarde’ e ‘Verão Total’, foi anunciado na quarta-feira pela estação como uma aposta com "garra" e "talento".



Também Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, reagiu à chegada do novo reforço nas redes sociais, ao publicar uma foto de Idevor com a legenda: "Bem-vindo." Mas nem todos ficaram satisfeitos com esta contratação, já que o apresentador é tido como substituto de Santiago Lagoá no ‘Somos Por- tugal’ após a saída inesperada e polémica deste do programa. Nas redes sociais multiplicam-se as críticas. Idevor, por sua vez, diz que "não poderia estar mais entusiasmado em poder crescer como apresentador num canal de referência" e está "ansioso por abraçar novos projetos".

