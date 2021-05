Super mães mimadas pelos filhos em dia especial

01:30

André Filipe Oliveira

O amor uniu mães e filhos naquele que é considerado um dos momentos mais especiais do ano - o Dia da Mãe. Várias caras conhecidas mimaram as responsáveis pela sua vinda ao Mundo com fotografias e dedicatórias.Ana Rita Clara registou em fotografias a ida ao Santuário de Fátima com o filho Caetano, de quatro anos. "O Caetano adora vir ao Santuário, apesar de ser muito pequeno para compreender. A beleza e pureza das suas questões ainda mais força me dão para regressar", apontou na legenda da foto.Os mimos foram mútuos e também as super mães fizeram questão de assinalar o amor pelos seus rebentos. Foi o caso de Mariza, Georgina Rodríguez, Júlia Pinheiro, Maria Cerqueira Gomes, Isabel Figueira, Marta Andrino e Liliana Filipa. O valor do reconhecimento pelo papel importante nas suas vidas partiu de Nuno Gomes, Raquel Strada, Joana Cruz e Índia Malhoa com testemunhos emocionados.Dolores Aveiro falou sobre a ligação especial com os filhos Cristiano Ronaldo, Katia, Elma e Hugo. "Nenhum é igual. Cada um tem a sua personalidade, mas consigo dominá-los." No Dia da Mãe, os quatro surpreenderam a progenitora com vários presentes, como um vistoso ramo de flores que Dolores mostrou aos admiradores.