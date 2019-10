Suposta namorada de Ângelo Rodrigues injeta botox sozinha e apanha susto

01:30

Antes de Ângelo Rodrigues ter sido hospitalizado por ter injetado testosterona, Margarida Aranha foi a sua grande companhia e ajuda nos momentos de dor.A jovem até foi apontada como a nova namorada do ator. Mesmo tendo visto os riscos das injeções, a ex-concorrente de reality shows decidiu arriscar e colocou sozinha botox nos lábios, mas o procedimento não correu bem."Revolvi fazer os lábios há dois dias e é normal que quando fazemos a nós próprias [não corra tão bem]. Como fiz a mim mesma não tenho perceção. Fiz em frente a um espelho, que é diferente de estar a fazer alguém. Acabei por espetar mais do que uma vez a agulha [no mesmo sítio]. Daí ficarem algumas zonas mais negras", contou no Instagram, o que gerou uma onda de críticas dos fãs.