Suposto diretor do Al-Nassr arrasa CR7 Cristiano Ronaldo foi anunciado oficialmente pelo Al-Nassr, Arábida Saudita, em dezembro de 2022

Suposto diretor do Al-Nassr arrasa CR7

01 fev 2023 • 11:34

Após a derrota do Al-Nassr contra Al Ittihad na Supertaça da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo tem recebido várias críticas por parte dos adeptos e de um alegado diretor do clube.

Circulou nas redes sociais um vídeo viral onde é possível ver os adeptos do clube da Arábida Saudita a pisar a camisola do CR7. Recentemente, saiu um novo vídeo que mostra o alegado diretor do Al-Nassr a arrasar o jogador português: "Sai daqui. Gastei 200 milhões de euros e ele (Cristiano Ronaldo) só sabe fazer 'Siiiiiiii'. Não é possível".

Mais sobre