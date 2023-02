Surpresa! TVI já tem substituto para Santiago Lagoá

A TVI, que recentemente dispensou o repórter Santiago Lagoá, acaba de contratar um repórter da RTP1. A nova aposta, segundo o site 'Holofote', trata-se de Idevor Mendonça, que nos últimos seis anos esteve no canal público e, como repórter, alinhou em programas como da 'Praça da Alegria', 'Ste Maravilhas', 'Verão Total', 'Aqui Portugal' e 'Faz Faísca'.

Atendendo à sua experiência, Idevor Mendonça deverá passar agora pelo elenco de 'Somos Portugal'.





Idevor Mendonça comunicou publicamente, através das redes sociais, a sua saída da RTP1: "Percorri o país todos os dias com a 'Praça da Alegria' e todos os domingos fomos os filhos rebeldes com o 'Faz Faísca', sem esquecer os fins de semana descentralizados a conhecer o nosso país com o 'Aqui Portugal'".



O comunicador agradeceu ainda "a todos os profissionais à frente e atrás das câmaras" com quem partilhou "esta aventura" e prometeu dedicar-se a "novos desafios".





Aguarda-se agora que a TVI anuncie oficialmente a nova contratação.