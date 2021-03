Surpresas e emoção no 42.º aniversário do Correio da Manhã Jornal assinalou, esta sexta-feira o 42º aniversário no programa ‘Manhã CM’.

Surpresas e emoção no 42.º aniversário do Correio da Manhã

01:30

O jornal Correio da Manhã celebrou esta sexta-feira o 42º aniversário. Uma data que marca o sucesso, profissionalismo e resiliência de um projeto que mantém a preferência dos leitores. No programa ‘Manhã CM’, da CMTV, conduzido por Duarte Siopa e Ágata Rodrigues, o administrador da Cofina Luís Santana, que acompanhou o nascimento do jornal, recordou os primeiros passos da publicação. “O Correio da Manhã nasceu em 1979 muito próximo do Bairro Alto, em Lisboa. Eram apenas duas caves e duas lojas”, disse, destacando o trabalho e profissionalismo de todos os que contribuíram para o sucesso do jornal. No programa das manhãs, o administrador foi ainda surpreendido com mensagens de amigos e familiares, não contendo as lágrimas.



Num dia especial e com muitas surpresas, Toy juntou-se ao programa para celebrar . Quim Barreiros também esteve na emissão das manhãs para festejar e homenagear o pai, que assinalou o 102º aniversário.



Mais sobre

artigos relacionados