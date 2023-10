Susana Vieira burlada

A atriz Susana Vieira foi burlada em 33 mil euros durante as férias que passou Portugal, em agosto, mais concretamente em Vilamoura, no Algarve, onde aproveitou para celebrar o seu 81º aniversário.



Apesar da festa ter sido de arromba, nem tudo correu como o previsto, conforme contou a atriz a Ana Maria Braga, no programa 'Mais Você', da Rede Globo.





Susana Vieira explicou que tinha reservado uma viagem para fazer com o filho, a nora e os dois netos, mas o dinheiro nunca chegou aos responsáveis do programa turístico.

"Caí no golpe. O cara que fez a nossa excursão roubou o meu dinheiro, o meu cartão e eu tive um prejuízo de 180 mil reais. Comprei o pacote, fui para Portugal e nos hotéis diziam ‘Senhora, esse pagamento não foi feito. Não foi feito qualquer pagamento'", relatou.

De seguida, a atriz explicou que não quis apresentar queixa para poder usufruir tranquilamento do resto da viagem, mas descobriu posteriormente que o responsável pelo crime já era procurado pelas autoridades.