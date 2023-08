Susana Vieira prepara festa de arromba para os 81 Susana Vieira prepara festa de arromba para os 81

Parece que a moda está a pegar. Depois de Madonna ter estado uma semana em Portugal para comemorar o seu 65.º aniversário, agora é a vez de uma das melhores e mais reconhecidas atrizes brasileiras seguir o seu exemplo. Susana Vieira está a preparar duas festas de arromba para comemorar o seu 81.º aniversário, uma no dia anterior (22 de agosto) e outra no próprio dia. O CM sabe que a atriz escolheu dois dos espaços da moda do Algarve.



Para já, a estrela brasileira tem partilhado alguns momentos com os mais de quatro milhões de seguidores no Instagram. Na zona de Vilamoura, onde está instalada no hotel Tivoli Marina, tem feito compras, comido ostras e a maior parte do tempo confraternizado com amigos na praia, onde tem dado uns mergulhos ao lado de alguns amigos.

Susana Vieira tem também algumas pessoas próximas em Portugal, que convidou para estar nestas festas que pretendem assinalar os seus 81 anos.

