Suspeita de AVC afasta Júlia Pinheiro de 'palco'

O afastamento de Júlia Pinheiro da peça ‘Monólogos da Vagina’ causou surpresa. A apresentadora, de 57 anos, explicou esta sexta-feira a Cristina Ferreira os motivos que a levaram retirar-se de cena."Decidi parar. Andava a sentir-me cansada. Acabava o programa e ia para o teatro. No dia de Natal, adormeci depois do almoço. Quando acordei, tinha perdido a capacidade de locomoção, não me tinha de pé. Levantava-me e não me conseguia equilibrar. Deitei-me e pensei que no dia seguinte estaria melhor. Mas estava pior".O susto acabou por levar a estrela da SIC ao hospital, onde acabou por ser estabilizada e sujeita a vários exames."A minha mãe teve um AVC e eu pensei que seria um acidente de origem neurológica. Se calhar um AVC isquémico. Foi, afinal, uma subida vertiginosa da pressão arterial. Provavelmente, em função do stress, excesso de trabalho e preocupações com a família e a menopausa", acrescentou.A saída da peça que está em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, obrigou a produtora Yellow Star Company a chamar Teresa Guilherme para substituir Júlia."É cármico, eu e a Teresa Guilherme andamos sempre enroladas na vida uma da outra", completou.