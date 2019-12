Suspeitas de gravidez a dobrar na Casa Real britânica

01:30

O Twitter entrou em frenesim em Inglaterra esta semana quando surgiram novas suspeitas de que William e Kate poderiam estar à espera do seu quarto filho.Isto aconteceu depois de a duquesa de Cambridge ter estado ausente da viagem real de duas semanas ao Koweit e a Oman. É habitual a princesa acompanhar William, mas a sua ausência e o aviso no Oman que proíbe mulheres de viajar no início da gestação deixaram os ingleses loucos de suspeitas.O mesmo aconteceu com Harry e Meghan Markle. Durante uma visita às mulheres dos militares que estão deslocados para fora do Reino Unidos, a duquesa de Sussex foi interrogada por uma das presentes se gostaria de ter um novo filho, deixando-a embaraçada.No entanto, lá deixou escapar que gostava que isso acontecesse em 2020. Se assim for será uma gravidez dupla depois de um ano terrível.