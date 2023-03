Suspeitas de mais uma filha ilegítima após morte de Pelé

indicou que existe a possibilidade de outra filha cujo reconhecimento dependerá de um teste de DNA que não pôde ser feito (no Pelé) devido à pandemia e à situação de saúde dele





", disse o advogado.

terá direito a 70% do património que Pelé reservou para os filhos

. Os 30% restantes de sua herança foram deixados para Marcia Cibele Aoki, a mulher com quem se casou em 2016.









Em 1996 a Justiça deu razão à filha que nasceu fruto de um caso entre Pelé e Anizia Machado, a sua empregada doméstica.



Recorde-se que Pelé teve mais seis filhos ao longo da sua vida. Kely,Jennifer e Edinho nasceram do primeiro casamento dele com Rosemeri Cholbi. Mais tarde, Pelé casou com Assiria Lemos Seixas e nasceu Josué e Celeste.





Pelé morreu a 29 de dezembro, de 2022, e deixou no seu testamento a suspeita de ter uma filha não reconhecida. O nome de uma mulher desconhecida na documentação lançou as suspeitas que foram confirmadas pela advogada da viúva do craque brasileiro.Segundo a imprensa brasileira, trata-se de uma mulher brasileira que exige ser considerada filha de Pelé e que já recorreu à justiça há algum tempo para abrir uma investigação sobre a sua orige.A confirmar-se, esta não é a primeira situação de filhos ilegítimos da estrela brasileira. Sandra Regina Machado é filha de Pelé e nunca chegou a ser reconhecida.Com a última companheira, Márcia Cibele Aoki, o jogador não teve filhos, mas isso não a impedirá de ficar com parte do património. A viúva vai herdar "obrigatoriamente" a casa em que moraram no Guarujá, um spa em São Paulo, a participação na marca Pelé e parte de outros imóveis adquiridos.