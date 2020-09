Suzana Garcia denuncia "clima de medo" na TVI

Advogada saiu do ‘Você na TV!’ por não concordar com a ‘Era Cristina’ e não poupa críticas ao canal

27 set 2020 • 20:12

Suzana Garcia, a advogada que bateu com a porta à TVI e ao ‘Você na TV’!, em que comentava na Crónica Criminal, é clara: não compactua com a postura de Cristina Ferreira, por isso recusa-se a trabalhar com ela. E vai mais longe: "Para Suzana Garcia, as constantes mudanças que se têm verificado na estação não são benéficas. ", afirma.A advogada considera que com a chegada da ‘Era da Cristina’, como a apresentadora designa, piorou. "Para já, isso incomoda-me. Quando o Nuno Santos chegou também não disse que era a ‘Era do Nuno Santos.’"