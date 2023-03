Suzana Garcia grávida de gémeos aos 48 anos Advogada vai ser mãe pela primeira vez, depois de três abortos.

Suzana Garcia

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Sónia Dias

A advogada e antiga comentadora da TVI Suzana Garcia anunciou que está grávida de gémeos, aos 48 anos. A novidade foi revelada pela própria, nas redes sociais, onde disse estar a viver uma fase muito especial. "Esperanças. E duplas", começou por escrever. "A cada exame médico, quase semanal, estás tensa e apreensiva até ver os movimentos e ouvir a sinfonia cardíaca. Tenho os olhos a transbordar de luz. O coração cheio de amor. E o ventre pleno de vida", revelou a também vereadora da Câmara Municipal da Amadora. E prossegue: "Nem o desejo de gritar aos 4 ventos e fazer chegar a cada ponto cardeal a boa-nova que são estas duas esperanças que me invadiram há quase 6 meses e se impõe já, visivelmente, ao mundo e às roupas largas com que fui resguardando no decurso do tempo a sua existência".



Recorde-se que a advogada desejava há muito construir família. Suzana Garcia já referiu em várias entrevistas que sofreu três perdas gestacionais, a última aconteceu em 2021.

