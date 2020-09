Suzana Garcia põe Goucha a chorar ao despedir-se do 'Você na TV': "Deixo esta equação"

O anfitrião do vespertino do quarto canal ficou sem chão após a revelação e mostrou-se incrédulo. "Eu não sabia que saía, estou a saber agora. A Susana é uma grande comunicadora", respondeu, emocionado.Com ambiente gelado, a comentadora do crime de Queluz de Baixo aproveitou para esclarecer a reunião com Cristina Ferreira., continuou.Suzana dedicou palavras de carinho e afeto a Manuel Luís Goucha que não controlou as lágrimas."As minhas expectativas em relação ao Manuel Luís Goucha foram amplamente superadas. Conheci um homem elegante, culto e humildade. É uma lição de vida que eu levo", concluiu.