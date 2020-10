Suzana Garcia recebe convite para se juntar a partido de extrema-direita

A polémica advogada Suzana Garcia, que se tornou conhecida pelo seu espaço de comentários no programa 'Você na TV', recebeu recentemente um convite para liderar o partido de extrema-direita Liga Nacional, cujos membros stão a tentar legalizar junto do Tribunal Constitucional.



No entanto, Suzana recusou juntar-se ao partido, que procura um rosto mediático para a liderança.







"Ouvi por aí que há pessoas que têm pretensões políticas e logo para o vértice do nosso Estado de direito. Se, porventura, alguma dessas pessoas, com esses perfis, se arvorarem a fazer isso e não houver em Portugal deputados ou deputadas capazes de fazer o que é necessário para derrubar essa fulana, posso perder a minha alma, mas vou candidatar-me".