Suzana Garcia regressa à TVI: "O Manuel Luís tem carta branca comigo para falar de qualquer assunto"

28 abr 2021 • 12:59

Esta tarde,vai-se sentar no sofá de 'Goucha', na TVI, para conversar com Manuel Luís Goucha de quem se assume ser amiga. A advogada contou à 'Nova Gente' que o seu regresso à estação de Queluz de Baixo deve-se ao facto de ter um carinho especial pelo apresentador., revelou à publicação. Suzana Garcia vai candidatar-se à Câmara Municipal da Amadora, pelo PSD, e irá abordar o assunto, pela primeira vez, junto de Manuel Luís Goucha.A advogada revelou ainda que já sabe que a entrevista vai ser "intimista"., confidenciou.Recorde-se que Suzana Garcia anunciou, em direto, a 10 de setembro, no 'Você na TV', na TVI, apanhando Manuel Luís Goucha de surpresa, que ia abandonar a estação. Mais tarde, a advogada admitiu que deixou o seu lugar como comentadora após Cristina Ferreira ter regressado à TVI, assumindo o lugar de diretora de Entretenimento e Ficção.