Suzy Guerra: "O pôr do sol transmite-me serenidade"

- CM: Uma resolução para este verão?



– Desfrutar mais da companhia da família e dos amigos que tenho dispersos por Portugal. Lá vou ter de aventurar-me numa roadtrip!





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?







– Batatas fritas depois de uma noitada, bola de Berlim na praia, fruta todos os dias e quando estou a tentar seguir uma alimentação saudável, e chocolate quando já não aguento ser saudável [risos].

- Estão 42 graus à sombra: o que faz para refrescar?



– Vou para uma piscina ‘arrefecida’ caso exista, como fazia quando vivia no Dubai! Estando em Portugal mergulho no mar, que é a mesma coisa.





- Confesso: no verão não resisto a um bom…



– Sunset (pôr do sol).





- Praia no início da manhã ou ao final de tarde?



– Praia ao final de tarde. Adoro ver o pôr do sol. Transmite-me paz, tranquilidade, serenidade e adoro as cores quentes no céu, que é um prenúncio de que o amanhã vai ser extraordinário.





- No verão é de comer ou beber mais?



– Beber mais. Caipirinhas, mojitos, sangrias, vinho branco bem gelado. Tudo sabe bem no verão.





- Fato de banho, triquíni, biquíni, topless ou nada?



– Depende do estado de espírito no momento da decisão.





- Nunca percebi aquelas pessoas que no verão…



– Não dão um mergulho no mar. Não fazem ideia o bem que lhes faz à alma!





Susana Guerra , conhecida como Suzy, tem 40 anos e é natural da Figueira da Foz. Estreou-se na música em tenra idade ao integrar a banda infantil Onda Choc. Celebrizou-se ao representar Portugal no Festival da Eurovisão, em 2014.