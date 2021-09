Svilar declara-se à nova namorada

Peeters June partilha várias fotos com o atleta nas redes sociais

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

O guarda-redes do Benfica Mile Svilar, de 22 anos, está apaixonado. A mulher que lhe ‘roubou’ o coração chama-se Peeters June e é uma cavaleira e influenciadora belga.Discreto no que toca às questões da vida pessoal, o atleta nunca tinha assumido publicamente uma relação. Agora, não se coíbe de trocar declarações públicas de amor com a companheira."Ver-te trabalhar todos os dias para tornares os teus sonhos realidade tem sido uma grande inspiração para mim e a tua sinceridade em tudo o que fazes faz-me sentir a rapariga mais sortuda do Mundo", escreveu a belga, num conjunto de imagens que testemunham o romance que têm vivido nos últimos meses. Svilar respondeu apaixonado: "Amo-te mais do que tudo."Peeters June tem dividido o seu tempo entre Portugal e Bélgica e já marcou presença no Estádio da Luz. Nas redes sociais, em que faz partilhas diárias com os seguidores, mostra-se encantada com Lisboa, e também com a gastronomia do País.