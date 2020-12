Sylvester Stallone surge com rosto alterado no TikTok

Sylvester Stallone, de 74 anos, abriu um debate entre os seguidores depois da filha Sistine ter partilhado um vídeo na rede social TikTok em que se mostra a dançar com o pai e no qual o ator surge com o rosto diferente.Visivelmente inchado, os fãs destacam as mudanças evidentes no rosto do artista e sugerem que recorreu a cirurgias estéticas, nomeadamente a injeções de botox para atenuar os efeitos da idade.